Армія РФ обстріляла з "Ураганів" і ствольної артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

Вночі ворог обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог випробовував нас тривогами і стріляв по Криворізькому району. Російська армія накрила вогнем дві громади району - Зеленодольську та Апостолівську. Гатили по містах та селах з "Ураганів" та ствольної артилерії.



У Зеленодольській громаді поцілили по самому Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджені кілька будинків, зачепило водопровід та газовід. Люди не постраждали.



В Апостолівській громаді вдарили по селу Українка. Є руйнування. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах області на цю хвилину спокійно.

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