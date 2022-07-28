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Понад 75 тис. росіян вбито чи поранено на війні в Україні, - адміністрація Байдена

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рф,ліквідація
Більш як 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні. Цю інформацію повідомили представники адміністрації президента США Джо Байдена депутатам Палати представників США на брифінгу щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомила член комітету Палати представників у справах збройних сил Елісса Слоткін.

"Нас поінформували, що більш як 75 тисяч росіян були або вбиті, або поранені, що дуже багато", - йдеться в повідомленні.

Елісса Слоткін додала, що "більш як 80% їхніх сухопутних військ загрузли, і вони втомилися… Але вони все ще російські військові".

За її словами, основною темою для розмови було те, що США ще можуть і мають зробити для українців "дуже терміново", буквально у найближчі три-шість тижнів. Слоткін зазначила, що "українці хочуть йти на південь та здійснювати операції на півдні. І ми хочемо, щоб вони були максимально успішними". Повідомляється, що обидві партії підтримують відправку в Україну далекобійних ракет ATACMS для HIMARS.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Nov
    Оккупанты сбили еще один собственный вертолет Ка-52 «Аллигатор»28.07.2022, 8:23ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: EPA

    Бой между российскими ПВО и авиацией завязался в районе Ольгиного Херсонской области.
  • шеколадный зае%ец
    буду краток-мало
  • Garry Grant
    И что это должно означать? Щас сформируют дивизию "лада калина" и в бой?
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