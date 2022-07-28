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РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич. ФОТО

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Сьогодні, 28 липня, від ракетних ударів РФ зазнали часткових руйнувань заклади освіти та житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич 01

"Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію водної станції нашого Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення", - йдеться у повідомленні.

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РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич 02

Сєнкевич зазначив, що на території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Щодо житлових будинків, на цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.



РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич 03
РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич 04
РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич 05
РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич 06
РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич 07
РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич 08

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Топ коментарі

  • Роман Дузинкевич
    Московити знищують заклади освіти, і цим опосередковано визнають, що позбавлення народу національної освіти є одним з основних чинником їх геноциду. Проте, кацапи забули, що у інформаційну еру знищення будівлі школи чи університету не є ключовим фактором у знищенні освіти.
  • Garry Grant
    У кацапів не було і немає власної ідентичності. Просто вінегрет з маси племен під вигаданою ідеологією. Тому вони намагаються знищити нашу.
  • Аметист
    Ну и где тот адекватный ответ, который не далее, чем вчера, обещал наш президент?
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