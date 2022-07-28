Окупанти завдали ударів по Харкову та Чугуєву. В районі Ізюму ворог безуспішно вів штурмові дії, - Синєгубов

Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Київському районах Харкова. Пошкоджені промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі. Попередньо - постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку ворог інтенсивно обстріляв м. Чугуїв. Попередньо - із РСЗВ. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Було влучання снаряду у багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа. Постраждалих, за попередньою інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, немає. На місці працюють профільні служби", - інформує він.

За інформацією Синєгубова, протягом минулої доби ворог вів обстріли Харківського, Богодухівського, Ізюмського районів області.

"У Чугуївському районі вчора ввечері смт Печеніги було обстріляне запалювальними снарядами, виникло одразу кілька пожеж на відкритих територіях. Типи вибухонебезпечних предметів рятувальники втстановлюють. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

У Харківському районі протягом вечора дуже інтенсивно окупанти обстрілювали с. Циркуни, сталося 7 пожеж. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", - додає очільник регіону.

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Також за його словами, у Богодухівському районі внаслідок обстрілів горіли поля з пшеницею.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Також ворог завдав авіаудару неподалік Руських Тишків та вів повітряну розвідку з БПЛА. В районі Ізюму окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке - Мазанівка та Пасіка - Долина, успіху не мали та відступили з втратами", - резюмує чиновник.