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Керівництво РФ усе ще планує анексувати окуповані території України, - Блінкен

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блінкен
У Білому домі мають інформацію, що керівництво РФ все ще планує провести псевдореферендуми й анексувати захоплені території України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Москва готує ґрунт для анексії інших українських територій. З розсекречених даних американської розвідки, а також за інформацією з відкритих джерел видно, що готується сценарій 2014 року", - сказав Блінкен.

Він підкреслив, що Кремль поставив на окупованих територіях своїх маріонеток, які готують фіктивні референдуми, щоб заявити, мовляв, місцеві жителі хочуть приєднатися до Росії. Загарбники обмежують телебачення, інтернет, змушують українців отримувати російські паспорти. Окрім того, росіяни створили фільтраційні табори, куди кинули тисячі українців.

"Потім росіяни використовують ці фейкові голосування (на так званих референдумах. – Ред.), щоб стверджувати, що анексія цих регіонів є законною", - зазначив глава Держдепартаменту США.

У зв'язку з цим він закликав світову спільноту негайно відреагувати, щоб Росія чітко зрозуміла, що ця тактика не спрацює. Блінкен наголосив, що силова анексія території суверенної та незалежної країни є грубим порушенням Статуту ООН.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    все як в житті - є сильні чуваки, є лохи, є *******, ******* щемить лоха, за лоха може вступитись сильний чувак, але не просто так, лох повинен бути якимось чином корисний, а коли лох, це бувший друг того гопніка який його *******, то не дуже й хочеться його захищати, бо лох він такий, мутний, може й повернутись до дружби з гопніком, ще й в поліцію заявити що це гопнік його захищав, а той сильний хлопець нападав, так вже було в житті
  • Ан Мур
    А чому "все ще планують анексію"?
    Та касапи же, як імперія, з роду-віку починали всі свої війни заради колонізації навколішних земель і населяючих їх народів! Це їхня тисячолітня суть! В них по іншому не буває!
    Блінкін, тобі, напевне, твою родинну історія предки погано викладали... Хоча... євреї (і київські в т.ч., з родини яких походить Блінкін) ту зпрокасаплену історію з ""рускім вялічієм"для неграмотних касапів і "рисували"...
  • юрий первый 5346397c
    а вы всё жуёте сопли не даёте дальних ракет и ПВО.
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