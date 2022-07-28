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В Україні судитимуть 14 працівників митниці, які "допомагали" без податків імпортувати нафтопродукти компанії, близькій до Медведчука, - ДБР

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митниця,мито
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо 14 працівників митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив понад 35,5 млн гривень. Обвинувальні акти скеровано до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

"Встановлено, що протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума Путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом зі Словаччини нафтопродукти угорського походження - легкі та середні дистиляти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром.

Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.

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Працівники митниці обвинувачуються у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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Топ коментарі

  • Микола Мазуренко
    Що там з дєрьмаком, він до цього причетний?
  • Валентина Саюн c856325a
    2018,а сьогодні? Сама більша корупція має місце сьогодні, а не вчора...
  • Анатолий К 65c6a92d
    А сбогодні, пані Валентина, можна сміливо порушувати справу проти всіх митників і не буде помилки. Після виборів ми дізнаємося, як команда "слуг" тирила "гуманітарки", як вони під "гуманітарку" завозили свої товари і сдавали на потреби армії, біженців за бюджетні кошти.
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