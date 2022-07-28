Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів, - британська розвідка

За даними британської розвідки, в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

Про це повідомляється в щоденному звіті щодо ситуації в Україні Міністерства оборони Великої Британії в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Її сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона" - йдеться в огляді.

У розвідці зазначають, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що перебувають під її контролем.

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"Один із них, 1000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, був пошкоджений минулого тижня. 27 липня 2022 року Україна знову вдарила по ньому, і дуже ймовірно, що зараз переправа непридатна. 49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою", - повідомляють у Міністерстві оборони Великобританії.

Як зазначається, Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій.