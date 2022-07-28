Окупанти зранку вдарили ракетами по п'яти регіонах України, - звіти ОВА

Зранку 28 липня окупанти завдали ракетних ударів по Київщині, Чернігівщині, Донеччині, Харкову і Харківській області та Миколаєву.

Про це свідчать дані обласних адміністрацій станом на 08:00 четверга 28 липня, інформує Цензор.НЕТ.

На Київщині сьогодні зранку окупанти завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району. Був обстріляний об’єкт інфраструктури. Попередньо жертв немає. На місці ще працюють екстрені служби. За ранок було три повітряних тривоги.

Також завдано удару по Чернігівщині: "Прильоти" переважно у лісовий масив поблизу селища Гончарівське. Інформація про жертви та руйнування уточнюється.

На Харківщині вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському, Київському районах Харкова. Пошкоджені промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі. Попередньо - постраждалих немає.

У четвер зранку ворог інтенсивно обстріляв м. Чугуїв. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Було влучання снаряду у багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає. На місці працюють профільні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Вишгородському району: окупанти випустили 5 ракет, кілька влучили у об'єкт інфраструктури

За даними ОВА, протягом минулої доби ворог вів обстріли Харківського, Богодухівського та Первомайського районів області.