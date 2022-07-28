Вночі та вранці війська РФ обстрілювали з мінометів територію Сумщини, жертв немає, - ОВА

Російські окупаційні війська били з мінометів по громадам Сумської області.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"До опівночі вчора тривав мінометний вогонь по території Миколаївської селищної громади. Всього 35 прильотів. Після опівночі розпочався мінометний обстріл одного із сел Есманської громади, 6 прильотів", - зазначив очільник обладміністрації.

Водночас майже о шостій ранку росіяни обстріляли Хотінську громаду з міномету. 5 прильотів.

О пів на дев'яту був мінометний обстріл Краснопільської громади. 15 прильотів.

В усіх випадках - без жертв та руйнувань.

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