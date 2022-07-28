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Верещук закликала мешканців Донеччини евакуюватися із регіону

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евакуація
Влада України закликає мешканців Донеччини терміново евакуюватися із регіону.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донеччині тривають бої. Ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру: немає газопостачання, можливі проблеми з електро- та водопостачанням. Попереду осінньо-зимовий період. Тому, людей треба перевозити до більш безпечних регіонів. Особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних", - зауважила вона.

За її словами, влада готує мешканців Донецької області до евакуації! Створено штаб, розгортаються сили та засоби. Області в центрі та на заході країни готуються приймати наших людей зі сходу.

"Звертаюся до мешканців Донеччини: Якщо не евакуюєтеся, коли це можливо, потім можете опинитися в ситуації, коли ви без електрики й води, без тепла та зв’язку, без ліків та їжі, під обстрілами, піддаєте себе та своїх близьких смертельній небезпеці. Немає причин так робити. Евакуюйтеся. Вчасно. Тому, будьте мудрими та готуйтеся до евакуації!", - додає віцепрем'єрка.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Все, що анонсує Верещук, закінчується погано для України і її народу
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ні, це звичайно добре - евакуюватися. А куди? Може Верещучка зі своїм патроном Зєлєнскім подбала про житло, роботу, школи, садки для евакуйованих? Чи будуть жити на дорогах і їсти асфальт? Тим паче, що велике злодійництво навіть під час війни апетити не зменшило і хавальник не прикрило.
  • Oleg Tkachov
    От ще придурошна зі своїми закликами. Куди евакуюватись і за який кошт?
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