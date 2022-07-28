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Клименка призначено новим головою САП

22 074106
клименко,олександр,сап
Олександра Клименка призначено новим очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення", - зазначив очільник ОП.

Єрмак наголосив, що боротьба з корупцією є пріоритетом для України, оскільки від її успішності "залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу".

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Клименка призначено новим головою САП 01

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • A San
    Першим повинні заарештувати брата Єрмака з його бандою ,який торгував посадами.
  • Yakov Yakov
    рузький пдорас дєрьмак, іди нхй. до папи на расію.
  • Прощай немытая раССея
    Клименка принципово не затверджували майже рік, бо влада хотіла свою людину, яка програла йому.Тільки міжнародний скандал примусив визнати його перемогу....
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