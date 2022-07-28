Єгипет скасовує контракти на 240 тис. тонн українського зерна, - Reuters

Єгипет скасував контракти на 240 000 тонн української пшениці, які були заброньовані державним покупцем зерна на поставку в лютому та березні, але так і не були відвантажені через вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензр.НЕТ, про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

У травні агентство Reuters повідомило, що близько 300 000 тонн української пшениці, купленої Єгиптом, застрягли в Україні, причому один вантаж застряг у порту, а чотири інших ще не були відвантажені.

Як повідомили два джерела, Генеральне управління поставок товарів Єгипту (GASC) звільнило торгові компанії, що постачають чотири невантажені вантажі, Nibulon і Inerco, від своїх контрактних зобов'язань. На такий крок пішли незважаючи на те, що в контрактах GASC немає положення про форс-мажор.

"Раніше GASC надала торговим домам відстрочку для надання вантажів. У Виданні нагадали, що минулого тижня Росія та Україна підписали угоду про відновлення чорноморського експорту зерна та добрив, заблокованих через війну. Незрозуміло, чи були контракти GASC скасовані до того, як було узгоджено угоду про відновлення доставки", - йдеться у матеріалі.

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Чотири скасовані вантажі були куплені в грудні за цінами від 346 до 360 доларів за тонну, включаючи витрати на доставку, заявляли тоді трейдери. Після того, як війна прискорила зростання світових цін на зерно, у квітні GASC заплатила 494,25 доларів США за тонну пшениці. За словами трейдерів, п’ятий завантажений вантаж застряг в українському порту Чорноморськ, але очікується, що він відпливе, коли отримає зелене світло від офіційних осіб порту.