Обидві партії Конгресу США підтримують передачу Україні ракет великої дальності ATACMS, - членкиня Комітету Палати представників Слоткін

Членкиня Комітету Палати представників США у справах збройних сил Елісса Слоткін заявила, що обидві партії Конгресу підтримують передачу Україні ракет великої дальності. Зокрема, йдеться про оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS.

Цей вид озброєння може вражати цілі на відстані до 300 км. Про це Слоткін заявила під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами членкині Комітету Палати представників США у справах збройних сил, і республіканці, і демократи у Конгресі Сполучених Штатів виступають за те, щоб надати Збройним силам України ракети ATACMS.

Слоткін пояснила, що Україна має потребу в такому озброєнні, оскільки високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS можуть вражати цілі на відстані близько 80 км. Водночас ATACMS дозволяє знищувати ворожі цілі на набагато більшій відстані.

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