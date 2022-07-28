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Обидві партії Конгресу США підтримують передачу Україні ракет великої дальності ATACMS, - членкиня Комітету Палати представників Слоткін

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Членкиня Комітету Палати представників США у справах збройних сил Елісса Слоткін заявила, що обидві партії Конгресу підтримують передачу Україні ракет великої дальності. Зокрема, йдеться про оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS.

Цей вид озброєння може вражати цілі на відстані до 300 км. Про це Слоткін заявила під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами членкині Комітету Палати представників США у справах збройних сил, і республіканці, і демократи у Конгресі Сполучених Штатів виступають за те, щоб надати Збройним силам України ракети ATACMS.

Слоткін пояснила, що Україна має потребу в такому озброєнні, оскільки високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS можуть вражати цілі на відстані близько 80 км. Водночас ATACMS дозволяє знищувати ворожі цілі на набагато більшій відстані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім готовий надати Україні стільки установок HIMARS, скільки зможе, - конгресмен

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    За допомогу дякують.
    Претензії ( звинувачення) висувають керівництву країни, за злочинне недбальство чи державну зраду.
  • Claudia Smith
    Все правильно каже пані Слоткін і молодці конгресмени.
    Байден, давай, look alive, встрепенися, збадьорися!
    ви знаєте, камради, що в Чорному морі будуть проводитися навчання Sea Breeze, так Байден посилає туди тільки літаки, а кораблі не посилає, щоб путін не розсердився. Хоча ці кораблі за 30 секунд там весь парашкинський недофлот перетворили б на попіл, якби захотіли.
  • Борменталь Незабаром
    западный мир виновен в создании клутина, в бесконечных перезагрузках, умиротворениях, ручканьях, стремлении понять и так далее и тому подобное! даже видя непрекрытую агрессию против Молдовы, Грузии, Сирии, Украины в 2014 году ничему их не научило!
    и тут нате, до них дошло, что следующими будут воевать уже ОНИ, на своей территории!!!
    поэтому замечание по-поводу более оперативного соображания - очень даже в тему!
    будут тупить - будут воевать уже у себя дома
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