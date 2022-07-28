"Baykar" безкоштовно передасть ЗСУ безпілотник Bayraktar TB2, на який збирали кошти в Польщі

Турецька компанія "Baykar" безкоштовно передасть Україні безпілотник, на який збирали кошти громадяни Польщі.

Про це у Facebook повідомив ініціатор збору коштів у Польщі, журналіст Славомір Сєраковський, передає Цензор.НЕТ.

Він опублікував листа від ради директорів компанії "Baykar".

"Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності… Ми передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати свою Батьківщину найкращим чином", - зазначили в компанії.

Водночас, додав Сєраковський, зібрані у Польщі 22,5 млн злотих за погодженням з українською та турецькою сторонами спрямують на гуманітарну допомогу Україні.

Зазначається, що вдалося зібрати навіть більше, ніж планувалося. Тобто з надлишком 1 800 000 злотих (плюс виручка від аукціону). Ці кошти перерахують на рахунок фонду ЗСУ у Національному банку України.

До кінця тижня, коли збір буде закрито, ця сума може ще збільшитися.

"Підсумовуючи: загалом наша фінансова допомога Україні становить близько 50 млн злотих ($10,6 млн)", - підсумував ініціатор збору коштів.

Також читайте: У Польщі розпочали збір коштів на три евакуаційні гелікоптери для України