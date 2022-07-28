АРМА передано активи та майно 19 українських компаній, які підконтрольні РФ та її резидентам, - Офіс генпрокурора
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За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд передав в управління АРМА корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.
"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд передав в управління АРМА корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Група ГМС", "Татнефть" та російськими банками на загальну суму понад 7,75 млрд грн. Також були передані тисячі об’єктів нерухомого та рухомого майна вартістю в сотні мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.
Прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни.