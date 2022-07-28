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Зеленський призначив Костіна генеральним прокурором, - указ

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Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна генеральним прокурором.

Відповідний указ №538/2022 сьогодні опубліковано на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ. 

"Призначити Костіна Андрія Євгеновича генеральним прокурором", - сказано в документі.

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Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

27 липня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про надання згоди на призначення президентом України нардепа "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

Також 27 липня ВР підтримала призначення Костіна генпрокурором.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    товарищ Костин отвечает на вопрос, что он делал в оккупированном Крыму....
    очень интересно!
    https://twitter.com/i/status/1552258428889812992
  • Остап Покотило
    Верховная Рада сегодня проголосовала за нового генерального прокурора. Им стал «слуга народа» глава парламентского комитета по правовым вопросам Андрей Костин.

    Кандидат, некогда выбитый из конкурса на главу САП международными экспертами, и глава комитета,

    под сукном которого год лежит законопроект президента о ликвидации «вовчьего суда» - ОАСК.
  • НБ
    Вся ця "зеленська братія" настільки зашкварена зрадою і корупцією що без "кишенькового", тобто продажного, прокурора існувати не може. "Зелений прокурор" з "ківалівської" Одеси взагалі нонсенс! Але це не дивно - всі призначення "зе" завжди смердять корумпованим лайном і замість вірішувати проблеми ще більше їх створюють. І це не дурість або випадковість. Це зрада.
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