Зеленський призначив Костіна генеральним прокурором, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна генеральним прокурором.

Відповідний указ №538/2022 сьогодні опубліковано на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Костіна Андрія Євгеновича генеральним прокурором", - сказано в документі.

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Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

27 липня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про надання згоди на призначення президентом України нардепа "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

Також 27 липня ВР підтримала призначення Костіна генпрокурором.