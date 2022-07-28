ПЦУ просить Вселенського патріарха Варфоломія позбавити Кирила престолу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ПЦУ.
"На виконання Постанови Архієрейського Собору Священний Синод підтримав внесений Синодальною Богословсько-літургічною комісією проект листа до Вселенського Патріарха Варфоломія та до Предстоятелів Помісних Православних Церков щодо притягнення Російського патріарха Кирила до канонічної відповідальності і позбавлення його Патріаршого престолу", - зазначили в ПЦУ.
В листі Епіфанія до Варфоломія йдеться, що "моральна відповідальність за скоєні злочини лягає не лише на безпосередніх виконавців, але і на їх ідейних натхненників - Московського патріарха Кирила та однодумних з ним ієрархів".
"Заперечення свободи цілих народів поєднується у світогляді патріарха Кирила та його однодумців з расистською за своїм духом теорією, відповідно до якої Росія та "русскій мір" є чимось принципово кращим та вищим за інші народи, а історичні сусіди Росії - українці та білоруси - мають право на існування та майбутнє винятково як частина російської дійсності. Цілком логічною у рамках цієї расистської концепції, що ділить народи та держави на "справжні" та "штучні", виглядає і принципове заперечення права народу України на повну канонічну церковну самостійність (автокефалію) та власне державне буття", - наголосив Предстоятель Православної Церкви України.