Депортовані в Росію маріупольці повертаються до України через Білорусь
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Мешканці окупованого Маріуполя, яких депортували рашисти на територію РФ, повертаються в Україну через територію Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.
"Ми зустріли кількох людей, які перетинали кордон, вимушені переселенці, яких Росія вивозила з Маріуполя на територію Росії, а потім люди за кілька тижнів самостійно добиралися територією Білорусі і ми бачили, як вони переходять пішки на територію України", - сказав Тимошенко, який перебуває на Волині.
"Ми зустрічаємо їх тут, тому що вони - українці, вони повертаються додому", - додав він.