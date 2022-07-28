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Окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому (оновлено)

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кропивницький
У Кропивницькому пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це місцеві мешканці повідомляють у телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

"У Кропивницькому було чутно звуки двох вибухів", - повідомляє "Суспільне".

Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав у телеграм-каналі таке: "Шановні земляки. Обстановка неспокійна. Залишайтесь в укриттях. Подробиці згодом".

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Він також закликав не публікувати жодних фото і відео з місця події!

Пізніше Райкович заявив, що окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому.

"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом", - додав він.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Дмитрий Курепин
    Половина СБУ и ОПы предатели, а они тут шифруются, клоуны
  • Ярослав Мельниченко
    21 століття. Куча супутників . Вони і ми все бачать як ракети летять, і куди попадають. А ми ще й досі корегувальників "ловіимо" як в 19 столітті.
  • Ярослав Мельниченко
    Ну не будуть же у владі признавати, що самі ж здали координати важливих об"єктів. Простіше якогось бомжа взяти і зробити з нього коригувальника.
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