Окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому (оновлено)

У Кропивницькому пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це місцеві мешканці повідомляють у телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

"У Кропивницькому було чутно звуки двох вибухів", - повідомляє "Суспільне".

Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав у телеграм-каналі таке: "Шановні земляки. Обстановка неспокійна. Залишайтесь в укриттях. Подробиці згодом".

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Він також закликав не публікувати жодних фото і відео з місця події!

Пізніше Райкович заявив, що окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому.

"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом", - додав він.