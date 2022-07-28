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Ймовірність наступу РФ з Білорусі залишається низькою, проте можуть бути провокації, - Генштаб ЗСУ

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білорусь
Можливі збройні провокації для підбурювання антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ймовірність проведення наступу противника з території Республіки Білорусь або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою. Однак не виключається можливість здійснення силами підрозділів спеціальних операцій ЗС Республіки Білорусь спільно з підрозділами спеціального призначення та бойовиками приватних військових компаній РФ збройних провокацій у прикордонних з Україною районах Гомельської та Брестської областей для інспірування антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві", - наголосив він.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    В глубине души Лукашенко понимает , что ввязывание в войну с Украиной сметёт его власть
  • Bob Fayn
    питання до білорусів задав на їхньому"опозиційному" сайті..навіть не опублікували.Цензура у них..тільки одобрітєльні коменти можна.Як цікаво вони хочуть розвиватись ,якшо навіть на "опозиційних" сайтах сцять.
    Білоруси!..що б ви відчували ,якшо б з України летіли ракети,по ваших містах та вбивали мирних жителів? І яке б було ваше ставлення?
  • Urs
    валерианка закончилась?
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