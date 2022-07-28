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Протягом двох тижнів ЗСУ звільнили три населені пункти на Херсонщині, - Генштаб

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Українські військові продовжують просуватися у Херсонській області. За два тижні ЗСУ повернути під контроль три села.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Нашими військовими частинами і підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ РФ. Протягом останніх двох тижнів звільнені Іванівка та Лозове, на цьому тижні звільнена Андріївка", - зазначив Громов.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Alfalcon 30b8e09d
    І не кажи

    Помилка 2019 призвела до катастрофи 2022
  • Чайка Київ
    ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
  • Алекс Мышкевич
    нагадайте. скільки Бубачка пройобав населенних пунктів ?
    2000 тис. ?
    10000 тис.?

    і скільки "тижнів" ми будемо їх звільняти ?
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