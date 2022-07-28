Протягом двох тижнів ЗСУ звільнили три населені пункти на Херсонщині, - Генштаб
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Українські військові продовжують просуватися у Херсонській області. За два тижні ЗСУ повернути під контроль три села.
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Нашими військовими частинами і підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ РФ. Протягом останніх двох тижнів звільнені Іванівка та Лозове, на цьому тижні звільнена Андріївка", - зазначив Громов.