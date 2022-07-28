Протягом двох тижнів ЗСУ звільнили три населені пункти на Херсонщині, - Генштаб

Українські військові продовжують просуватися у Херсонській області. За два тижні ЗСУ повернути під контроль три села.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. "Нашими військовими частинами і підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ РФ. Протягом останніх двох тижнів звільнені Іванівка та Лозове, на цьому тижні звільнена Андріївка", - зазначив Громов. Читайте: Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів, - британська розвідка

Автор: Богдан Русінко