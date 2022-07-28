Україна та Словенія посилять співпрацю у сфері кіберзахисту

Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації України й Урядовий офіс Словенії з інформаційної безпеки у сфері кіберзахисту підписали меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомляє ЄП, передає Цензор.НЕТ.

Документ дасть змогу об'єднати зусилля для розробки та розповсюдження нових технологій, що сприятимуть впровадженню безпечного глобального інформаційного простору, а також напрацювання спільних підходів у протистоянні кіберагресії.

"Україна, яка відбиває атаки агресора під час першої у світі кібервійни, потребує посилення підтримки з боку партнерів. Водночас ми готові ділитися власним унікальним досвідом, якого набули під час протистояння ворогу. Це співпраця, від якої виграватимуть усі учасники", – зазначив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

Документ передбачає співпрацю за такими ключовими напрямками:

- підвищення взаємної присутності України та Словенії у міжнародних і регіональних організаціях та форумах із кіберзахисту;

- гармонізація законодавства і двостороннього правового та правоохоронного співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю та кібертероризмом;

- навчання експертів у сфері кібербезпеки та кіберзахисту;

- проведення досліджень у сфері кіберзахисту.

Підписання меморандуму також позитивно позначиться на обміні інформацією про кіберінциденти, способи виявлення вразливостей та реагування на кіберзагрози.

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