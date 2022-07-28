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Прессекретар Путіна погрожує, що Росія захопить всю Україну

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пєсков
В Кремлі налаштовані "в цілому звільняти Україну від усіляких проявів неонацистських настроїв".

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву терориста Дениса Пушиліна про те, що "настав час знову звільняти руські міста" в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"У Кремлі підтримують налаштованість на те, що треба в цілому звільняти Україну від усіляких проявів неонацистських настроїв...І необхідно вжити заходів, які власне і вживаються у руслі спеціальної військової операції, щоб захистити людей у ​​"ЛНР" та "ДНР", - запевняє Пєсков.

Також читайте: Війна звершиться, коли всі цілі будуть досягнуті. Головне - ефективність, - Пєсков

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • John Golovnev
    Первый раз согласен с письковым. Украину, действительно, нужно освободить от руского фашизма и нацизма!
  • Garry Grant
    Ты будешь повешен,пид@р с влагалищем под носом.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    ось і Ленка зеленського так думає

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