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Російські окупанти намагаються заборонити обіг гривні на Херсонщині, - ОВА

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окупація,рублі
Загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонщини погрожують покаранням за видачу гривні.

Про це повідомили в обладміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"На Херсонщині окупаційна влада заявляє про заборону гривні. Так звана окупаційна "поліція" ходить по ринку та попереджає про покарання за видачу гривні людей, які продають готівку", - зазначили в ОВА.

Водночас місцеві повідомляють, що із магазинів почали вилучати термінали.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    "какаяразница" які гроші ходять, аби дороги були освітлені та за асфальтовані
  • Чайка Київ
    Хай сонцю заборонять вставати, імбИцили кацапські.
  • 5 копійок
    Настругали дерев"яних руплів.
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