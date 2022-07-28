Російські окупанти намагаються заборонити обіг гривні на Херсонщині, - ОВА
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Загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонщини погрожують покаранням за видачу гривні.
Про це повідомили в обладміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"На Херсонщині окупаційна влада заявляє про заборону гривні. Так звана окупаційна "поліція" ходить по ринку та попереджає про покарання за видачу гривні людей, які продають готівку", - зазначили в ОВА.
Водночас місцеві повідомляють, що із магазинів почали вилучати термінали.