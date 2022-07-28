Сенат США підтримав резолюцію щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму

Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Автор: Богдан Русінко