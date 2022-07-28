Естонія заборонила видачу громадянам РФ віз та посвідок на проживання з метою навчання, - міністр Рейнсалу

Уряд Естонії вирішив обмежити можливості громадян Росії клопотати про тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання в Естонії. Крім того, вносяться поправки до введених санкцій, згідно з якими реєструвати короткострокову роботу в Естонії громадяни Росії та Білорусі зможуть лише за наявності візи, що видана Естонією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, необґрунтована війна Росії проти України, якою вона грубо порушує територіальну цілісність та незалежність України, негативно впливає на безпеку Естонії та Європейського союзу.

"Необхідно продовжувати безперервний тиск на Росію за допомогою санкцій. Якщо санкції допоможуть покласти край російській агресії, то це позитивно вплине і на нашу безпеку", - заявив Рейнсалу.

Поправкою до санкцій уточнюється, що громадяни Росії та Білорусі, які отримали законне право на перебування в іншій країні ЄС, не зможуть більше реєструвати в Естонії короткострокову роботу і тому не зможуть клопотати про довгострокову візу для роботи.

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"Ця поправка покладе край ситуації, коли для обходу чинних санкцій клопотають про короткострокову шенгенську візу в іншій країні ЄС, наприклад, з метою туризму", – сказав Рейнсалу.