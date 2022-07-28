Новини

Припинення громадянства Корбана є неприйнятним, Зеленський - не цар, Україна належить не йому, а громадянам, - Друзенко

17 743102
корбан
Припинення громадянства очільника штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана є атавізмом практики радянських часів.

Про це у Facebook пише голова правління в Центрі конституційного моделювання Геннадій Друзенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "припинення" громадянства - це технічна процедура, прописана в законі для тих, кому українське громадянство більше не потрібне і хто його "здає" - в жодному разі не повинне бути знаряддям політичної боротьби.

"Я не підписав відомого відкритого листа із закликом до Президента України "дати доручення Комісії з питань громадянства при Президенті провести перевірку з цього питання, виправити це помилкове рішення й відновити конституційні права Геннадія Корбана як громадянина України." Як на мене цей лист послуговується хибною логікою", - зазначив Друзенко.

Автори наголошують на внеску Геннадія Корбана у захист України, однак, продовжив Друзенко, громадянство, принаймні отримане за народженням, не може залежати від заслуг чи провин конкретної особи.

Читайте також: Голова штабу оборони Дніпра Корбан перебуває у Польщі та шукає можливості знову потрапити до України: Прориву кордону не чекайте

"Логіка відкритого листа була б слушною, якщо б Корбан ніколи не був громадянином України і відомі особи просили Президента України прийняти його в громадянство "за визначні заслуги перед Україною". Наразі громадянин України може бути позбавлений громадянства тільки у двох випадках:

1. Він сам про це просить;
2. Він отримав його в незаконний спосіб", - пояснив він.

"Я вважаю абсолютно неприйнятним припинення громадянства Геннадія Корбана, що є атавізмом практики радянських часів. Але водночас я переконаний, що так само незаконно позбавили громадянства й інших фігурантів президентського Указу № 502/2022, які не просили про його (громадянства) припинення. Бо Зеленський - не цар. І ми - не його піддані. Ми - громадяни вільної країни. І Україна належить нам, а не президенту", - підсумував Друзенко.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Читайте: Десятки мерів українських міст просять Зеленського повернути Корбану громадянство, - Філатов

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Igor Shevtsov
    абсолютно згоден. сцикливість Зеленського в тому, що замість того щоб відкрити справу проти Корбана, судити його та покарати, він вирішив піти простим мутним шляхом. чому він це зробив? ну мабуть наша держава настільки слабка що судова система нездатна вирішувати свої завдання. або Корбан криштелево чиста людина.
  • Super Gut
    Найближчі друзі Ze - шифір і міндіч мають ісраїльське громадянство. Так само як куніцкій, хламідія та ін. Однак ніхто своїх не збирається позбавляти громадянства.
  • Alex Alex 3b1a281f
    хотіли "па-пріколу...."-майте!
    привіт від єрмаків з арахаміями-менделями-тищенками..безуглими...
    ДУМАЙ-ТЕ! (73%.....)
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини