Ситуація значно змінюється на користь України. Вважаю, що ЗСУ зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця року, - генерал США Ходжес

Ситуація на полі бою з російськими військами, які розпочали широкомасштабне вторгнення в Україну, вже значно змінюється на користь України.

Про це екскомандувач військ США в Європі Бен Ходжес заявив в інтерв’ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що якщо Захід/США продовжать доставляти все обіцяне швидшими темпами, тоді українські сили зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця цього року. Ситуація вже значно змінюється на користь України. Я очікую, що активні бойові дії продовжаться і взимку. Україна, ймовірно, захоче продовжувати тиск на російські сили, які, я вважаю, виснажені... І російська система логістики особливо виснажена", - сказав він.

За словами Ходжеса, "холодна фаза" війни вигідна тільки Росії.

"Я припускаю, під "холодною фазою" ви маєте на увазі пат з менш активними бойовими діями? Я не думаю, що Україна дозволить або повинна дозволити цьому статися... Це вигідно тільки Росії", - додав екскомандувач військ США.

Він зазначив, що ЗСУ можуть відбити південь країни та обмежити театр військових дій росіян на сході України.

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"Я впевнений, що вони можуть зробити це, за умови, що ми, Захід, продовжимо доставляти все, що ми пообіцяли. Ключ до цього - більше далекобійної зброї, а також допомога з поліпшенням логістичних мереж всередині України... Можливо, залучити комерційну логістичну компанію з США або Великої Британії?" - сказав він.