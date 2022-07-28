Ситуація значно змінюється на користь України. Вважаю, що ЗСУ зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця року, - генерал США Ходжес
Про це екскомандувач військ США в Європі Бен Ходжес заявив в інтерв’ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що якщо Захід/США продовжать доставляти все обіцяне швидшими темпами, тоді українські сили зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця цього року. Ситуація вже значно змінюється на користь України. Я очікую, що активні бойові дії продовжаться і взимку. Україна, ймовірно, захоче продовжувати тиск на російські сили, які, я вважаю, виснажені... І російська система логістики особливо виснажена", - сказав він.
За словами Ходжеса, "холодна фаза" війни вигідна тільки Росії.
"Я припускаю, під "холодною фазою" ви маєте на увазі пат з менш активними бойовими діями? Я не думаю, що Україна дозволить або повинна дозволити цьому статися... Це вигідно тільки Росії", - додав екскомандувач військ США.
Він зазначив, що ЗСУ можуть відбити південь країни та обмежити театр військових дій росіян на сході України.
"Я впевнений, що вони можуть зробити це, за умови, що ми, Захід, продовжимо доставляти все, що ми пообіцяли. Ключ до цього - більше далекобійної зброї, а також допомога з поліпшенням логістичних мереж всередині України... Можливо, залучити комерційну логістичну компанію з США або Великої Британії?" - сказав він.