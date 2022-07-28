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Здавала позиції ЗСУ. Жительку Харківщини за держзраду засуджено до 15 років за ґратами, - Офіс генпрокурора

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держзрада
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав мешканку с. Височинівка Чугуївського району винною у державній зраді. Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

"Прокурори в суді довели, що з початку російського вторгнення жінка систематично здійснювала пошук та збір відомостей щодо дислокації українських військових та техніки у Чугуївському районі Харківської області. Засуджена передавала відомості через соціальні мережі, в тому числі заборонені в Україні, представникам країни-агресора та підконтрольних РФ "ДНР" та "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові судитимуть правоохоронця, який здава окупантам відомості про ЗСУ, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці викрили і затримали жінку у квітні 2022 року.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це добре а зрадників у владі коли будуть карати???
  • Микола Мазуренко
    Значить тим хто міни знімав міни на перешийку треба маріупольським судити.
  • Стороннімв Богдан
    Любо! В Харкові судді лютують в порівнянні з іншими областями, бо на їх голови сипеться.
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