Радник Офісу президента: "Коломойського треба видати в Америку, щоб його засудили, а його гроші передати українському народу"

В ОП не виключають, що після позбавлення українського громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського передадуть до США.

Про це в ефірі Breakfast Show заявив радник голови офісу президента України Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"На мій погляд, його краще віддати Америці, нехай вона швидко проведе судове слідство і поставить крапки над "і", засудить його, якщо вважатиме за потрібне, до тюремного ув'язнення, а гроші конфісковані будуть передані українському народу, як тим, хто був потерпілим від цього", - зазначив Лещенко.

За його словами, видача Коломойського до рук американської правоохоронної системи є логічною, "оскільки він свого часу зробив вибір на користь громадянства Ізраїлю та Кіпру".

"В українських реаліях це (швидко провести суд. - Ред.) організувати складно, враховуючи його корупційні зв'язки в системі, величезні кошти, політичний вплив у медіа… По-друге, це зніме ризики політизації суду в Україні та розхитування ситуації в країні", - пояснив радник глави ОП.

Водночас Лещенко заявив, що це його особиста думка, не заснована на жодній інсайдерській інформації.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

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