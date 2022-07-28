Ув'язнений білоруський опозиціонер Автухович, якого судять за "спробу замаху на Лукашенка", вже 18 днів тримає сухе голодування. Він може не дожити до вироку, - журналістка

Білоруський бізнесмен та громадський діяч Микола Автухович перебуває за ґратами вже понад півтора року. Днями, знесилений від голодування, він упав у залі суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила білоруська журналістка, головна редакторка charter97.org Наталія Радіна.

Автухович протестує проти обмеження листування, він перестав отримувати листи навіть від своєї 83-річної матері.

"Людина вмирає на наших очах прямо в суді, а, здається, всім начхати. 18 днів Микола Автухович тримає сухе голодування, протестуючи проти хибних звинувачень у тероризмі. Його досі не визнали навіть політв'язнем. І ці насправді величезна проблема, бо коли ми стукаємося в різні міжнародні організації з приводу долі Миколи, відповідь завжди одна: "Але правозахисний центр "Весна" ж не визнає його в'язнем совісті", - пише Радіна.

Журналістка зазначає, що неодноразового говорила із правозахисниками про визнання Автуховича політв'язнем, проте чула у відповідь: визнаємо після суду.

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"Хочеться спитати: посмертно визнаєте? Боюся, Микола Автухович може не дожити до вироку, днями, знесилений, він упав у залі суду. Я розумію, війна в Україні, величезна кількість горя, масова загибель людей та руйнування міст забрали у тінь життя тисяч білоруських політв'язнів. Але все одно вражає якась байдужість, параліч душ, відсутність елементарної емпатії, обговорення порожніх конгресів та форумів, тихановських, тиманівських, чіпкало та латушок у той час, коли найкращі білоруси гниють у в'язницях чи гинуть в Україні", - підкреслила вона.

Загалом у справі Автуховича проходять 12 осіб. За даними слідства, "члени злочинного угруповання Автуховича" підривали будинки та машини співробітників органів, "планували взяти у заручники російських військових на території Білорусі та не виключали можливості фізичного усунення Олександра Лукашенка". Головному обвинуваченому, 59-річному підприємцю та активісту Миколі Автуховичу загрожує довічне ув'язнення чи розстріл. Це його третій арешт. Наразі його звинувачують за 12 статтями КК, серед яких державна зрада, акти тероризму, замах на захоплення влади неконституційним шляхом. Суд у цій справі триває з 18 травня 2022 року у будівлі в'язниці м. Гродно.



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