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Костін має розблокувати дисциплінарне провадження щодо заступника керівника Офісу генпрокурора Симоненка, - нардеп Юрчишин

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андрій,костін
Новопризначений генпрокурор Андрій Костін після призначення керівника САП має розблокувати дисциплінарне провадження щодо заступника керівника Офісу Генерального прокурора Олексія Симоненка.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Андрій Костін дотримався слова і одним з перших указів призначив керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, переможця конкурсу, який тривав майже два роки. Це дуже добре", - зауважив нардеп.

Юрчишин очікує від Костіна наступних кадрових кроків.

"Чекаємо наступних кадрових кроків. Наприклад розблокування дисциплінарних проваджень щодо заступника керівника Офісу Генерального прокурора пана Симоненка та, у разі підтвердження підозр у перевищенні ним повноважень і не тільки, звільнення. Цим пан Андрій зможе продемонструвати завершення епохи татарівщини в ОГП.иЯк думаєте, це відбудеться?", - порушує питання Юрчишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПК вимагає притягнути до відповідальності прокурорів Симоненка і Стрелюка, які гуляли на дні народження Татарова

За інформацією ЗМІ, саме Симоненко передав "справу Татарова" від Національного антикорупційного бюро України до СБУ та посприяв відстороненню від неї прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • акаб акабіч
    ні. той зєлебобік. цей з "голосу"
  • Konstantin Gostryi b6f85bb4
    Що там з татаровим ?!
  • Elena Volhova
    эти суки все о своих подковерных играх, общегосударственных дел им пофиг.... сколько ещё революций понадобится чтобы выжечь калёным железом все это отребье? ... во Франции было три ... кажется быть ещё одному Майдану
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