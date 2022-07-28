Україна зробить все, щоб якнайшвидше розпочати переговори про членство в ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна з кожним днем стає дедалі ближчою до Європи.

Про це глава держави заявив під час виступу в парламенті, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми подали заявку на вступ до Європейського Союзу та отримали кандидатство зі швидкістю та в умовах, яких не було в жодної іншої держави. З такою швидкістю ми маємо прийти до початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі", - зазначив президент.

За словами Зеленського, все, що Україна має зробити для цього, вона зробить.

"Синхронізувати законодавство України із правом Євросоюзу. Ми виконаємо. Сформовано і план імплементації всіх регламентів та директив ЄС у рамках виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це фактично спільне завдання для нас, для вас, шановні депутати, для уряду нашої держави, і це відповідає нашій новій реальності", - наголосив глава держави.

Також, заявив Зеленський, Україна з кожним днем стає дедалі ближчою до Європи.

"Ми дойшли до того, що наша держава, наша державна система інституційно стає Європою. Ми розпочали процес деолігархізації. Формується реєстр, який готовий поставити олігархів під владу суспільства", - додав він.

Президент також повідомив, що підписав указ про створення конкурсної комісії щодо добору кандидатів до Вищої Ради Правосуддя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми не зупинимось, доки не звільнимо останній метр нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО