Литва надаватиме Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу до перемоги, - Науседа

Литва надаватиме Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу до перемоги у війні, розв'язаної Російською Федерацією.

Про це заявив президент Литовської Республіки Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Литва підтримує Україну всіма своїми можливостями: надає та надаватиме військову, гуманітарну та фінансову допомогу аж до перемоги", – сказав Науседа із трибуни Верховної Ради під час пленарного засідання у четвер.

Неуседа підкреслив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії усю Литву об'єднало велике бажання допомогти Україні. При цьому спільні зусилля докладають не лише органи влади, а й прості литовці, представники бізнесу та неурядових організацій.

"Литва допоможе Україні здобути перемогу в цій війні. Ми добре усвідомлюємо загрозу, яку становлять імперські амбіції Росії для безпеки всього регіону. Історичний досвід вчить, що московського тирана потрібно вчасно зупиняти. Ми не можемо дозволити собі повторювати старі помилки", – зазначив президент Литовський. Республіки.

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Науседа запевнив, що Литва продовжить працювати з партнерами та союзниками, щоб зберегти західну зосередженість, забезпечити довгострокову підтримку України та обмежити можливість Росії продовжувати війну.