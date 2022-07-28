Новини

Рада підтримала законопроєкт про особливий статус поляків

4 50323
україна,поляки,польща,українці
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території України (7550).

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 283 народні депутати. Для набуття чинності документ має підписати голова ВР та президент.

Згідно з проєктом закону, поляки зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців, користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.

Зокрема:

⁃ отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
⁃ працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
⁃ соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника;
⁃ провадження господарської діяльності;
⁃ здобуття освіти на рівні з громадянами України;
⁃ соціальні виплати;
⁃ отримання допомоги з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;
⁃ медичне обслуговування.

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • lammer ya
    Найменше, що би ми могли зробити для Польші. Добре що хоч підтримали. Реально наші брати.
  • Вільна Людина.
    Дякуємо братьм та сетрам полякам.Це дійсно рідний народ для українців .Бо у важгу годину прихістив саме найдороще це дітей ,жінок людей похілого віку.Довклінно вдячні наруду та кіревництву Польщі.
  • Dmitri 18251fb2
    большое спасибо полякам за поддержку и помощь.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини