Рада підтримала законопроєкт про особливий статус поляків

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території України (7550).

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 283 народні депутати. Для набуття чинності документ має підписати голова ВР та президент.

Згідно з проєктом закону, поляки зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців, користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.

Зокрема:



⁃ отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

⁃ працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

⁃ соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника;

⁃ провадження господарської діяльності;

⁃ здобуття освіти на рівні з громадянами України;

⁃ соціальні виплати;

⁃ отримання допомоги з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;

⁃ медичне обслуговування.