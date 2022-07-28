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Зеленський про позбавлення Корбана громадянства: Ніяких спекуляцій немає

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корбан,зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про припинення українського громадянства голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана законне, і не бачить підстав для спекуляцій у цьому питанні.

Про це він заявив на спільному з Президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства", - сказавл президент.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Також читайте: Десятки мерів українських міст просять Зеленського повернути Корбану громадянство, - Філатов

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Kiev_Kiev_777
    какого законодавства ? Конституция говорит об обратном
  • Иллария Соняшникова
    Конституція України гарантує, що громадянина України не може бути позбавлено громадянства і права змінити громадянство, а також депортовано за межi України або видано iншiй державi.

    Але Президент з власної примхи свідомо це робить, наплював на Конституцію.

    Ця примха на користь ворогу.
  • Igor Budnik b2adf589
    Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
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