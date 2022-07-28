Арештовано активів компаній РФ та Білорусі майже на 40 млрд грн, - Нацполіція
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту Стратегічних Розслідувань Нацполіції.
Зазначається, що активи відтепер працюватимуть виключно на економіку й відбудову України.
"Департаментом від початку війни у сфері економіки направлено обвинувальні акти відносно 270 осіб за 67 кримінальними провадженнями стосовно проросійського бізнесу. Всього за напрямом роботи оголошено 407 підозр у 216 кримінальних провадженнях та проведено більше тисячі обшуків", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці, зокрема, вилучили транспортних засобів на суму 1,3 млрд грн, які нині служать Збройним Силам України.
"Бурові установки, авіакомпанія, цінні папери банку, авіадвигуни, вагони та тисячі тонн палива - і це не повний перелік арештованих судом, за матеріалами Департаменту, активів на території України, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни країни-агресора. Загальна сума арештованого сягає майже 39,5 млрд грн", - підсумували в Департаменті стратегічних розслідувань.