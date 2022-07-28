ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Мініфраструктури.
"Це рішення є стратегічним кроком у процесі інтеграції України в ЄС та сприятиме реалізації ініціативи "Шляхи солідарності" щодо експорту української аграрної продукції та доставки гуманітарної допомоги в Україну", - підкреслили в міністерстві.
Зокрема, внесено наступні зміни:
Північно – Балтійський коридор продовжено через Львів та Київ до Маріуполя;
Балто – Чорноморсько – Егейський коридор продовжено через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси
коридори Балтійське море – Адріатичне море та Рейн – Дунай проходитимуть через Львів.
Включення логістичних маршрутів до мережі TEN-T дозволяє:
усунути існуючі перешкоди при проведенні логістичних операцій
залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури
отримати доступ до інструментів допомоги ЄС у питанні розбудови української частини мережі TEN-T
розвивати мультимодальні перевезення
зменшити логістичні витрати
підвищити якість послуг при перевезенні товарів
Крім цього, Єврокомісія виключила з мережі TEN-T російські та білоруські маршрути, а також понизила в статусі маршрути на території ЄС на стиках з цими країнами-агресорами.
Транс’європейська транспортна мережа (TEN-T) створюється Євросоюзом з метою з'єднати Європу з заходу на схід та з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів. Розвиток транспортної системи відбуватиметься в два етапи: до 2030 року має бути завершено побудову "ключової" мережі та до 2050 року – "загальної" мережі.
Відповідно до Індикативного Інвестиційного Плану Європейської Комісії розвитку TEN-T коридорів, до 2030 в Україні планується реалізувати проєкти на загальну суму 4,45 млрд євро. Це найбільший показник серед всіх держав "Східного партнерства" ЄС.