ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі

Європейська Комісія внесла зміни до індикативних мап Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), включивши в неї українські логістичні шляхи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Мініфраструктури.

"Це рішення є стратегічним кроком у процесі інтеграції України в ЄС та сприятиме реалізації ініціативи "Шляхи солідарності" щодо експорту української аграрної продукції та доставки гуманітарної допомоги в Україну", - підкреслили в міністерстві.

Зокрема, внесено наступні зміни:

Північно – Балтійський коридор продовжено через Львів та Київ до Маріуполя;

Балто – Чорноморсько – Егейський коридор продовжено через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси

коридори Балтійське море – Адріатичне море та Рейн – Дунай проходитимуть через Львів.

Включення логістичних маршрутів до мережі TEN-T дозволяє:

усунути існуючі перешкоди при проведенні логістичних операцій

залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури

отримати доступ до інструментів допомоги ЄС у питанні розбудови української частини мережі TEN-T

розвивати мультимодальні перевезення

зменшити логістичні витрати

підвищити якість послуг при перевезенні товарів

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Крім цього, Єврокомісія виключила з мережі TEN-T російські та білоруські маршрути, а також понизила в статусі маршрути на території ЄС на стиках з цими країнами-агресорами.

Транс’європейська транспортна мережа (TEN-T) створюється Євросоюзом з метою з'єднати Європу з заходу на схід та з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів. Розвиток транспортної системи відбуватиметься в два етапи: до 2030 року має бути завершено побудову "ключової" мережі та до 2050 року – "загальної" мережі.

Відповідно до Індикативного Інвестиційного Плану Європейської Комісії розвитку TEN-T коридорів, до 2030 в Україні планується реалізувати проєкти на загальну суму 4,45 млрд євро. Це найбільший показник серед всіх держав "Східного партнерства" ЄС.