Нардеп "Голосу" Костенко про результати ударів української артилерії: Інтенсивність ворожих обстрілів на Півдні зменшилася
Це констатує народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми знищили певну кількість складів ворожих боєприпасів та створили їм проблеми з логістикою, внаслідок чого темп стрільби та її щільність зменшилась. Тому угруповання ворога, яке знаходиться на правому березі Дніпра, найближчим часом може опинитися у скрутному становищі. Антонівський міст пошкоджено. Вони зараз намагатимуться його відновити та паралельно поставити понтонні переправи, однак їх знищити набагато легше, ніж стаціонарні мости", — пояснив Костенко.
Подальші дії сил оборони України будуть зосереджені на тому, щоб дотиснути ворога.
"Далі справа вже за нашими військами — дотиснути ворога на першому етапі хоча би до Дніпра. І тут важливо взяти під контроль Новокаховську дамбу. Є декілька варіантів розвитку подій: або ми візьмемо їх в оточення і вони будуть в "вогневому мішку", або з безвиході вони підуть на лівий берег. Питання лівого берега — це вже наступний крок наших операцій", — коментує нардеп.