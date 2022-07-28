Нардеп "Голосу" Костенко про результати ударів української артилерії: Інтенсивність ворожих обстрілів на Півдні зменшилася

Після вдалих влучаннь української артилерії по Антонівському мосту інтенсивність ворожих обстрілів відчутно поменшала.

Це констатує народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знищили певну кількість складів ворожих боєприпасів та створили їм проблеми з логістикою, внаслідок чого темп стрільби та її щільність зменшилась. Тому угруповання ворога, яке знаходиться на правому березі Дніпра, найближчим часом може опинитися у скрутному становищі. Антонівський міст пошкоджено. Вони зараз намагатимуться його відновити та паралельно поставити понтонні переправи, однак їх знищити набагато легше, ніж стаціонарні мости", — пояснив Костенко.

Подальші дії сил оборони України будуть зосереджені на тому, щоб дотиснути ворога.

"Далі справа вже за нашими військами — дотиснути ворога на першому етапі хоча би до Дніпра. І тут важливо взяти під контроль Новокаховську дамбу. Є декілька варіантів розвитку подій: або ми візьмемо їх в оточення і вони будуть в "вогневому мішку", або з безвиході вони підуть на лівий берег. Питання лівого берега — це вже наступний крок наших операцій", — коментує нардеп.

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