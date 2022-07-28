Кількість поранених після ракетного удару по Кропивницькому зросла до 26 осіб, одна людина - у тяжкому стані, - керівник ОВА Райкович

Кількість поранених унаслідок російського ракетного удару по Кропивницькому в четвер зросла до 26 осіб, одна людина в тяжкому стані,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович.

"Маємо уточнену інформацію щодо ракетного удару. Ворог атакував нас ракетами класу "Калібр". Поранених наразі 26. Один - у тяжкому стані. Один - від госпіталізації відмовився, - написав він.

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Раніше голова ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару російських окупантів по Кропивницькому в четвер загинуло п’ятеро людей. Серед поранених – 12 військовослужбовців та 13 цивільних.

Пізніше пресслужба Олександрійської міськради уточнила, що прильоти були в ангари Льотної академії та компанії "Урга".

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