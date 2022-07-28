Понад 5 тисяч людей за добу висловили бажання підписати відкритий лист Зеленському щодо повернення громадянства Корбану, - Філатов

Мер міста Дніпро Борис Філатов оприлюднив інформацію, що більше 5 тисяч людей за добу висловили бажання підписати відкритий лист прзиденту Володимиру Зеленському щодо повернення українського громадянства керівнику штабу оборони Дніпра Геннадію Корбану

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Філатов зазначив: "За останню добу понад 5 тисяч людей виявили бажання поставити підпис під листом до Президента щодо повернення громадянства Геннадію Корбану.

Це звичайні українці та сотні відомих, і не тільки в Україні, людей. Серед них додались: Арсен Аваков, Степан Барна, Валерій Пекар, Андрій Магера, а також ще міські голови.

Друзі, всіх, кого ми вже змогли веріфікувати, ми додамо на сайт Української правди.

Там буде посилання на Google Docs. Сьогодні це тільки понад 100 осіб. Та ми щодня оновлюватимемо перелік.

Приєднуйтесь, продовжуйте ставитит "+" під моїм відповідним постом. Ми всіх бачимо і всім вдячні.

І ще одне – якщо хтось і не потрапить до переліку на "УП" - не хвилюйтесь. Незабаром з’явиться петиція до Президента на підтримку Корбана.

Тож, заздалегідь просимо приєднатися до її підписання".

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Також Філатов оприлюднив Додатковий веріфікований список підписантів:

1. Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України (2014 —2021)

2. Олег Кришин - народний депутат України VIII скликання

3. Олексій Гончаренко – народний депутат України VIII та IX скликань

4. Максим Бурбак - міністр інфраструктури України (2014), народний депутат України VII та VIII скликань, м. Чернівці

5. Валерій Пекар - підприємець, викладач бізнес-шкіл, м. Київ

6. Андрій Лозовий - народний депутат України VIII скликання

7. Степан Барна - народний депутат України VIII скликання, Тернопіль

8. Андрій Магера - правовий експерт, заступник Голови ЦВК у 2007-2018 рр, заслужений юрист України

9. Сергій Зеленський - Лозівський міський голова Харківська обл

10. Валерій Прозапас - депутат Запорізької міської ради фракції "Європейська Солідарність", військовослужбовець ЗСУ

11. Роман Чайка - телеведучий, журналіст, музикант, політичний сатирик

12. Сергій Висоцький – журналіст, народний депутат VIII скликання

13. Макс Голдін - співзасновник проекту "Мий Дніпро", співзасновник проекту "Чистодяка" та член правління УАВІ Українська Асоціація Візуальної Індустрії, м. Дніпро

14. Олександр Мензул – міський голова м. Вараш

15. Сергій Позняк - молодший сержант Національної гвардії України, Голова Асоціації підприємців - ветеранів АТО

16. Ігор Ільков - командир взводу 232 батальйону 128 бригади ТрО ЗСУ

17. Максим Курячий - громадський діяч, народний депутат VIII скликання, військовослужбовець ЗСУ

18. Богдан Барбіл - Заслужений журналіст України, Ужгород

19. Анастасія Логутенко - співзасновниця креативної агенції " RGB IDEA GROUP", співзасновниця благодійного фонду "Перемога - Україна"

20. Віталій Кононикін - підприємець, ресторатор, засновник мережі закладів RestoBar group

21. Валерій Сапожніков - українській підприємець Власник торговоі марки "Прем’єр"

22. Валентина Павленко - журналістка Радіо Свобода, м. Київ

23. Віктор Федоряк - волонтер, керівник ГО "Громадський контроль", Запоріжжя

24. Денис Жаткін - підприємець, ресторатор, власник мережі пабів Кеды искусствоведа, Донерная, Кастрюлька утюга варит рис у Києві та Дніпрі

25. Ігор Рейтерович - політолог, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку.

26. Юрій Басараб - волонтер, Об'єднання профспілок Львівщини

27. Ія Сухіташвілі - голова "Українського центру суспільного розвитку"

28. Олег Тупиця - доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, депутат чотирьох скликань в місті Дніпро

29. Ростислав Винар - заслужений лікар України, генеральний директор КНП Кам‘янської міської ради "Міська лікарня швидкої медичної допомоги", депутат Кам‘янської міської ради

30. Костянтин Сухий - доктор технічних наук, професор, ректор Українського державного хіміко-технологічного університету

31. Анатолій Кобець - доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

32. Юрій Касьянов -волонтер АТО, активіст ініціативи "Армія SOS", керівник ініціативи "A.Drones". Радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки, м. Київ

33. Віктор Сиченко - доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, ректор Дніпровської академії неперервної освіти

34. Ярослав Ємельянов - староста Вараської міської територіальної громади, депутат районної ради

35. Віктор Савченко - доктор педагогічних наук, професор, почесний працівник фізичної культури і спорту, почесний громадянин Дніпра, член президії Національної Олімпійської академії України, ректор Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту

36. Ашер Йосеф Черкаський - учасник АТО, волонтер, Окрема Бригада Сил Територіальної оборони ЗСУ

37. Сергій Холод - доктор економічних наук, доцент, ректор Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро

38. Ольга Волкова - керівниця ГО "Океан Добра", Дніпро

39. Артем Даренський - майстер спорту, фігурист, бронзовий призер III зимових юнацьких Олімпійських ігор 2020 в командних змаганнях, триразовий чемпіон України в парному катанні (2017/2018; 2018/2019; 2021/2022)

40. Ростислав Бабич (Avraham Reuven Babych) - директор некомерційної єврейської організації Jewish Vision Foundation Inc., США

41. Дмитро Бочаров - кандидат юридичних наук, доцент, ректор Університету митної справи та фінансів

42. Віктор Мицько - директор ЗОШ 11, м. Слов'янськ

43. Куликівський Євгеній - полковник служби цивільного захисту у Житомирській області

44. Ілля Айзенштат - головний виконавчий директор та засновник кафетерію BarBee Cafe, співзасновник і CEO мережі коворкінгу Beeworking у м. Київ

45. Віра Полішко - комерційна директорка GRAND Project Company у м. Дніпрі

46. Світлана Попова - керівниця компанії Зебра-меблі у м. Дніпрі

47. Олег Лебединський - депутат Піщанської ОТГ

48. Анна Стецько (позивний Пулємьотчиця) - боєць 3-го Окремого батальйону УДА, учасниця бойових дій, кулеметниця у батальйонах Айдар, Гарпун та полку Миротворець.

49. Вячеслав Кацаран - підприємець, директор компаній ШРІМ та НВП МІТАС у м. Дніпрі та ТОВ ЗАПОРІЖБУДКОМПАНІ 2008 у м. Запоріжжі

50. Міріам Голденблат - підприємиця, громадська діячка, Голова ГО "Європейська наукова платформа", народилася у місті Вінниця

51. Кирило Чалий - підприємець, директор ПП ВІТАДЕНТ у м. Дніпрі

52. Анатолій Кобець - доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

53. Ганна Коваленко - директорка КП Центральний ринок Кролевецької міської ради, м. Кролевець Сумської області

54. Олександр Клець - поет, музикант, автор і виконавець, байкер та рятувальник, ветеран, член Товариства сприяння обороні України, лауреат фестивалю Пісні, народжені в АТО, волонтер із м. Вінниця

55. Ксенія Артамонова - керівниця Благодійного фонду Для Тебе у м. Дніпрі

56. Олена Лук’яненко - співвласниця Villa Kuritsa і генеральна директорка Evolve Salon&Store у м. Київ

57. Анна Новак - директорка Фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова у м. Черкаси

58. Марина Сідорова - директорка Правекс Банк Дніпро

59. Анатолій Канцедайло - заслужений діяч мистецтв України, режисер у м. Дніпро

60. Ігор Лапін - командир батальйону у Першій Окремій Бригаді Спеціального Призначення ім. Івана Богуна, юрист, депутат Верховної Ради України VIII скликання

61. Юрій Крикунов - депутат Київської міської Ради VII та VIII скликань, Кавалер ордена "За заслуги" III, II та І ступенів

62. Протоієрей Іоан Кузь - священник із Галича, декан Галицької Православної Церкви України

63. Сергій Філімонов - архітектор, співзасновник бюро "FILIMONOV & KASHIRINA architects", м. Дніпро

64. Вікторія Корпусенко - генеральний директор КНП Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги у місті Дніпрі

65. Павло Хазан - офіцер ЗСУ

66. Наталія Донець - народна депутатка третього скликання (1998 - 2002 рр.)

67. Олександр Вестя - член президії громадської організації "Федерація кіокушин-кан карате". Тренер з Кіокушин-Кан Карате, тренер з Кроссфіт, волонтер у м. Кам’янське

68. Юлія Небогатова - волонтер, керівниця Дніпровської федерації карате Сакура, поет та громадський діяч

69. Олександр Луценко - директор позашкільного навчального закладу "МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ", керівник освітньої німецько-української програми "Мініфеномента"

70. Оксана Устименко - ГС "Асамблея Аграрних палат України" - заступниця голови Правління, Голова ГО "Київська обласна аграрна палата України". Волонтерка, м. Київ

71. Катерина Панасенко - журналістка

72. Ольга Мороз - журналістка, медіаконсультантка, працює у PR-агенції Студія ТО. Мешкає у м. Київ

73. Юрій Палічев - директор у ТОВ Інвестиційне агентство розвитку сільських територій, керівник ГС "Дороги вина та смаку Херсонщини". Мешкає у м. Херсон

74. Марія Петренко - актриса театру і кіно. Головна художниця Дніпровського театру "Віримо!"

75. Олександр Радуцький - депутат Черкаської обласної ради з 2020 р. Депутат Черкаської міської ради 2010 -2020 рр.

76. Ярослав Лавриненко - співзасновник Webland partners, LLP, співзасновник і арт-директор Webland Digital Agency, президент Федерації ВМХ, м. Дніпро

77. Ірина Воловик - кооперативна девелоперка, тренерка з бізнес- та стратегічного планування в Кооперативній Академії та доцентка Кафедри менеджменту та публічного управління ДДАЕУ, м. Дніпро

78. Володимир Івченко - ген. директор Рекламно-виробничого підприємства "Імідж-М", м. Полтава

79. Дар’я Корх - директорка ГО "Покровське Товариство захисту тварин", м. Покровськ, Донецька область

80. Григорій Таран - директор ТОВ "Укрдніпромедконсалтінг", "Клініка Мурзілка ТМ", дитячий хірург, к.м.н., м. Дніпро

81. Володимир Коваль - директор студії жіночого одягу VOVK, м. Дніпро

82. Слободяник Андрій - директор Crystal Pharma зі стоматологічної продукції в м. Одеса

83. Євгенія Гамза - журналістка Громадське Кременчук

84. Тетяна Бондарчук - державний реєстратор відділу державної реєстрації в Ірпінській Міській Раді

85. Назарій Поліщук - депутат Рівненської міської ради, лейтенант ЗСУ

86. Олександр Рівкін - Partner MedienHaus (Німеччина). Родом з м. Харків, нині мешкає у м. Дюсельдорф

87. Микола Турчин - гендиректор КНП "Міська клінічна лікарня № 21 імені професора Є. Г. Попкової", м. Дніпро

88. Ігор Черніков - громадський діяч, співзасновник громадських організацій "Я Знаю Ти Зможеш" і "Ми Зможемо", спортсмен, волонтер, помічник депутата обласної ради Дніпропетровської області

89. Юрій Ягодка - Острозький міський голова, м. Острог Рівненської області

90. Ігор Степурін - видавець, засновник видавництва "Саміт-книга", голова Благодійного фонду "Бібліотечна Країна", м. Київ

91. Арсен Шлапак - підприємець, власник ТзОВ "ФОПкаса", м. Львів

92. Валентин Старостін - історик, краєзнавець, публіцист, м.Дніпро

93. Михайло Бейзерман - продюсер, ведучий телеканалу Первый городской. Одесса м. Одеса

94. Алла Вінницька - докторка медичних наук, професорка, головна лікарка Лікарні ізраїльської онкології LISOD, м. Київ

95. Владислав Єнтін - засновник БО МБФ "Волонтер ЮА", м. Миколаїв

96. Іцик Завалков - волонтер АТО/ООС, полковник у відставці, командир Єврейського козацького куріня Козацтва Запорозького, кавалер бойових нагород, м. Дніпро

97. Андрій Павловський - експерт з питань соціальної політики, Народний депутат України VI і VII скликання. м. Київ

98. Оксана Федорець - художниця, м. Дніпро

99. Юрій Корнійчук - юрист, керівник Громадського Формування з охорони громадського порядку "Феррум-1", м. Дніпро

100. Ігор Гундич – голова Житомирської ОДА (2016-2019), депутат Житомирської обласної ради

101. Павло Бойко – підприємець, інвестиційний консультант, приватний інвестор, м. Киів

102. Анжела Науменко - тренерка, керівниця кінного клубу "Срібна підкова", м. Дніпро

103. Олександр Кельм - головний редактор журналу AutoExpert-consulting, м. Київ

104. Ірина Герліванова - депутатка Дніпровської районної ради, заслужена працівниця освіти України, директорка центру Штурм

105. Ганна Бродська-Бомке - актриса, мешкає у Німеччині

106. Віктор Борисов - голова компанії Маїс у м. Синельникові, Дніпропетровська область

107. Людмила Мусієнко - депутатка Добровеличківської ОТГ, співзасновниця ГО "Асоціація фермерів та приватних землевласників Добровеличківського району"

108. Наталія Луковська - керівниця інженерного відділу ТОВ Діскавері - бурове обладнання у м. Стрий

109. Микита Федорчак - Голова студентського самоврядування Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти, керівник секретаріату Молодіжної ради Дніпра

110. Павло Атаманчук – комерційний директор АТ ДЕВЗ, доктор філософії в галузі Публічне управління та адміністрування

111. Дмитро Кавунник – депутат Кременчуцької міської ради, волонтер у м. Кременчук

112. Ігор Воронежський – підприємець, науково-виробнича фірма "Аква-ЛТД", м.Дніпро

113. Олена Коваль - лікарка-кардіолог, д.м.н, професорка Дніпропетровської медичної академії, членкиня президіуму Української асоціації кардіологів, членкиня Європейського товариства кардіологів, м. Дніпро

114. Тетяна Бездітко - лікарка-терапевт, алерголог, д.м.н., професорка Харківського національного медичного університету, членкиня Європейської академії алергології та клінічної імунології, м. Харків