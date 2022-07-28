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Людина, яка займається політикою має повідомляти про наявність іншого громадянства, - Данілов

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данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив , що всі, хто займається політикою в Україні мають повідомляти про наявність іншого громадянства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Данілова.

У повідомленні зазначається: "Людина, яка займаєтся політикою, має публічно повідомити про наявність у неї іншого громадянства, окрім українського.

Ми будемо й надалі наполегливо вичищати країну від агентів впливу рф, зрадників і колаборантів".

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Угу, Куницкий бежит с сообщать о своем Израэльском паспорте, аж ломая копыта в ***********. Издалека, видимо, бежит - аж с 2019 никак добежать не может.
  • Oleksandr Onys
    Мене навіть перед прийомом на роботу на телеканал служба безпеки перевіряла. У вас, шановні керіники держави, так не прийнято?
  • Dmitry Perepechin
    Огласите весь список гражданства найвеличнейшего лидора...
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