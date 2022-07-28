Людина, яка займається політикою має повідомляти про наявність іншого громадянства, - Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив , що всі, хто займається політикою в Україні мають повідомляти про наявність іншого громадянства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Данілова.
У повідомленні зазначається: "Людина, яка займаєтся політикою, має публічно повідомити про наявність у неї іншого громадянства, окрім українського.
Ми будемо й надалі наполегливо вичищати країну від агентів впливу рф, зрадників і колаборантів".