Говорили про фінансову підтримку України, - Зеленський провів бесіду з прем'єром Нідерландів Рютте

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте питання оборонної співпраці двох країн, вивезення агропродукції через українські порти, а також фінансову підтримку України Європейським союзом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

"Підтримую постійний зв'язок із нашими партнерами. Обговорив з прем'єр-міністром Марком Рютте перебіг бойових дій, українсько-нідерландське оборонне співробітництво та фінансову підтримку від ЄС. Наголошували на важливості якнайшвидшого експорту українського зерна морем", - написав Зеленський.

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