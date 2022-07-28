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Говорили про фінансову підтримку України, - Зеленський провів бесіду з прем'єром Нідерландів Рютте

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте питання оборонної співпраці двох країн, вивезення агропродукції через українські порти, а також фінансову підтримку України Європейським союзом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

"Підтримую постійний зв'язок із нашими партнерами. Обговорив з прем'єр-міністром Марком Рютте перебіг бойових дій, українсько-нідерландське оборонне співробітництво та фінансову підтримку від ЄС. Наголошували на важливості якнайшвидшого експорту українського зерна морем", - написав Зеленський.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Claudia Smith
    це зевлада стала токсична
    приймає з усіх сторін (с)
  • vadym sestritsyn
    На дароги!!!!
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    там десь Єрмак поряд - фото обрізане.

    Арлекіно покривляється для фото, а потім уже серйозні дядьки сядуть за стіл.

    агент ФСБ Козир, і західний партнер який постарається не видати якийсь секрет
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