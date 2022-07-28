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Завдяки західній зброї Україна знову може переломити хід війни, - The Washington Post

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Західна зброя допомогла українським військам уповільнити просування російських військ, яке зараз майже зупинилося. В України з'явився шанс знову переламати хід війни на свою користь, йдеться в матеріалі The Washington Post.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Журналісти, посилаючись на дані військових, констатують, що ЗС РФ не домоглися значних територіальних успіхів з моменту захоплення Лисичанська. Офіційне закінчення так званої "оперативної паузи", оголошеної Міноборони РФ після окупації Лисичанська, не призвело до помітного збільшення інтенсивності атак Росії, констатує аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос.

Баррос і багато західних чиновників і аналітиків підозрюють, що росіяни близькі до того, щоб вичерпати свої можливості для подальших територіальних завоювань, оскільки їхня виснажена армія протистоїть українським силам з недавно набутими можливостями. Експерти констатують, що Росії незабаром доведеться визнати, що вона нездатна захопити весь Донбас. За словами Барроса, ЗС РФ, можливо, вдасться захопити ще Сіверськ або Бахмут, але далі противник просунутися не зможе.

Водночас The Washington Post зазначає, що в Росії йде масштабна вербувальна кампанія, щоб компенсувати величезні втрати.

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Тим часом в української армії є шанс перехопити ініціативу завдяки досконалішій артилерії, зокрема американським РСЗВ HIMARS.  "Зараз росіяни втрачають ініціативу, а вона або є, або ось-ось з'явиться в українців. HIMARS є ключем до цього", - сказав Баррос.

Використовуючи HIMARS для знищення запасів боєприпасів, Україна змусила росіян перемістити склади боєприпасів далі від лінії фронту, подовживши шляхи постачання й ускладнивши логістику доставки артилерійських снарядів підрозділам, які їх потребують, йдеться в матеріалі.

Однак деокупація регіонів більше залежатиме від здатності України поповнювати запаси в живій силі, звичайній артилерії та достатньої кількості боєприпасів.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Все правильно. Именно поэтому Дерьмак и подгреб под себя все Западные поставки, от гуманитарки до оружия. У Украины появился реальный шанс одержать убедительную победу на поле боя, а этого Дерьмак допустить не может.
  • Paul Foxen
    так страшна ціна, але жодна нація світу не здобувала свободу, не заплативши страшну ціну. так ми навіть певно й більше платимо, бо дурні, кожен раз ми просирали наш шанс, вже заплативши ціну, ми просирали все!
  • Urs
    И вот в Украине они столкнулись с армией, которая смогла выдавить из своих, аналогичных вооружений самый максимум. То есть, наши военные показали, что они способны управляться с однотипными системами вооружений намного лучше противника. Причем, наши располагают предыдущими версиями оружия и тем не менее, работают им эффективнее. Но как только в руки наших военных стали попадать образцы оружия западного производства, пропасть оказалась огромной. Так, например, ни один из танков противника, включая новейшие Т-90, с хитрой динамической защитой, не устоял против западных противотанковых средств, причем - не самых новых. Бронетехника стала уничтожаться в каких-то просто гигантских объемах, и в конце концов, новые танки практически кончились. По крайней мере, в группировке вторжения они были уничтожены полностью, и пришлось тащить замену со всей страны.

    И вот когда пошли западные гаубицы, а потом и Хаймарсы, пропасть стала просто бездонной. Противнику просто нечего этому противопоставить. Прямо сейчас идет сеанс всемирного позора, который преподают ВСУ своей дальнобойной артиллерией. И в данном случае неважно то, почему противник ничего не может сделать с такими боеприпасами, важно другое, он к такому просто не готов. Его системы ПВО показали свою допотопность. Они не сумели защитить ни мосты, ни корабли, ни арсеналы, хотя разные цели были поражены боеприпасами различного типа.

    Проще говоря, противник не имеет средств борьбы с таким оружием как раз по тем самым причинам, которые он выставлял как предмет гордости. У него нет высокоточного оружия и работа по площадям тут же дает сбой, как только ей противостоит дальнобойная и высокоточная артиллерия. Более того, весь мир обсуждает просто сюрреалистичную картину, когда армия прутина выкладывается по полной, но десяток Хаймарсов и несколько десятков западных САУ и гаубиц устроили им кошмар на улице вязов.

    Тем самым ВСУ прямо сейчас показывают полное и безоговорочное превосходство оружия западного производства. Все, сказки кончились, и теперь всем понятно, что принцип: «да, это - г*вно, но его много», не срабатывает даже на противостоянии с противником, который имеет небольшое количество современного, западного оружия.

    И вот мы наблюдаем парад отказов от закупок оружия в мордоре, поскольку потенциальные покупатели получили прямой и объективный ответ на вопрос о том, почему оружие орков так плохо показало себя у арабов, например, или индусов, в их противостоянии с Пакистаном. А с другой стороны, производители западных вооружений теперь только успевают получать заказы на те системы вооружений, которые ВСУ показали в реальном бою, от противотанковых, переносных комплексов и заканчивая Хаймарсами, которые в общем-то, не являются какой-то совершенно новой системой вооружений. Но их уже заказали страны Балтии, например, а Польша заказала 50 единиц только этой техники.

    На производителей посыпались заказы на танки, бронетранспортеры, артиллерию, стрелковое оружие и конечно же, ПВО. То, что так рекламировала москва по всему миру, показало свою несостоятельность. Теперь никого не интересует, что эти системы проектировались для борьбы с самолетами, а со снарядами и крылатыми ракетами они ничего не могут сделать. Ведь такие системы покупают не за красивое название и не за внешний вид, напоминающий коробку дорогих сигар, а за прикрытие ценных объектов.

    А по факту, мордорское ПВО не смогло прикрыть ничего из того, что было выбрано ВСУ в качестве целей. Артиллерийские арсеналы и нефтебазы уже просто никто не считает, как не считает крупные КП, которые должны быть однозначно и плотно прикрыты, но зато позор с разгромом флагмана и теперь - с критически важными мостами показал потенциальным покупателем, что именно им точно не нужно покупать. То есть, ВСУ сейчас не только опускает железо орков, но делает самую лучшую рекламу западному оружию. По большому счету, Шольцу надо передавать нам все, чтобы мы разрекламировали изделия немецких производителей.

    И как было сказано выше, наши смогли даже из совкового оружия выжать столько, сколько никто не ожидал, а теперь - каждый образец оружия в руках наших военных раскрывает весь свой потенциал. Такого от него не ожидали военные тех стран, где оно производится, а возможно, и производители тоже узнали для себя много нового. Так что украинцы и оружие, это что-то взаимосвязанное и неразрывное. Оружие в наших руках показывает запредельные чудеса. В связи с этим приходит мысль о том, что надо кардинально пересмотреть закон об оружии.

    Короткоствол и автоматическое оружие должно автоматически быть легальным, но почему бы тем, кто умеет им пользоваться, не иметь дома ручной противотанковый комплекс? В случае чего, готовность к бою будет в течении часа. А по поводу трофейного оружия и вовсе должна быть внесена ясность. Сегодня пресса рассказывает о том, что у жителей Полтавской области изъяли 11 трофейных танков. Зачем? Если человек смог его затрофеить, значит умеет им пользоваться. Наверняка он его уже подремонтировал, смазал, что-то там заменил. Если у человека есть военный билет и водительское удостоверение, почему бы ему не иметь под рукой танк? Тем более, с таким прибацанным соседом. Да, наверное, несколько танков - перебор. Так, у одного мужчины оказалось 7 трофейных танков и ясно, что в случае чего он может использовать только один. И наверное, тут надо знать меру, но один-то надо оставить!

    В общем, с такими людьми, да еще и с западным оружием в нужном количестве, мы не только эту дрянь посадим на бутылку, но еще и в Пекин телеграмму отошлем, по поводу Тайваня: «Теперь ты - вторая армия мира? Ты на кого батон крошишь? Тебе надоело сидеть мирно, так мы тебе сделаем вырванные годы!» Как-то так.
    anti-colorados
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