Під ворожий обстріл у Миколаєві потрапив приватний сектор, пошкоджено житлові будинки, - мер
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У Миколаєві під ворожий обстріл потрапив приватний сектор, пошкоджено житлові будинки, рятувальники вже виїхали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Є влучення в приватний сектор. Пошкоджено житлові будинки. На місця виїхали рятувальники. Поки що триває повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях. Більше інформації про наслідки обстрілу повідомлю вам пізніше", - написав він.
Пізніше голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що росіяни вдарили, зокрема, і в пункт видачі гуманітарної допомоги.
"Удар по приватному сектору, зокрема в пункт видачі гуманітарної допомоги. Це вже тенденція", - написав Кім у телеграмі.