Рада проголосувала за звільнення від відбування покарання військовополонених РФ, які йдуть на обмін
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За законопроєкт проголосували 296 народних депутатів.
У пояснювальній записці йдеться, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ і введенням воєнного стану стала нагальною необхідність оперативно вирішувати питання про обмін обвинувачених чи засуджених осіб з-поміж військовополонених.
Кримінальний кодекс тепер буде доповнено новою статтею 841 "Звільнення від відбування покарання у зв'язку з ухваленням рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого". У разі якщо обмін засудженого не відбувся, суд за клопотанням прокурора відправлятиме такого засудженого для подальшого відбування призначеного раніше покарання.
Також передбачено зміни до КПК – він доповнюється новою статтею 201 про скасування слідчим суддею за клопотанням прокурора запобіжного заходу підозрюваному або обвинуваченому, якщо уповноважений орган ухвалив рішення обміняти військовополоненого.