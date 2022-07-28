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Рада проголосувала за звільнення від відбування покарання військовополонених РФ, які йдуть на обмін

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гур,полонені,обмін
Верховна Рада внесла зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів щодо врегулювання процедури обміну військовополонених. Зміни передбачають звільнення від покарання військовополонених, які йдуть на обмін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За законопроєкт проголосували 296 народних депутатів.

У пояснювальній записці йдеться, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ і введенням воєнного стану стала нагальною необхідність оперативно вирішувати питання про обмін обвинувачених чи засуджених осіб з-поміж військовополонених.

Кримінальний кодекс тепер буде доповнено новою статтею 841 "Звільнення від відбування покарання у зв'язку з ухваленням рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого". У разі якщо обмін засудженого не відбувся, суд за клопотанням прокурора відправлятиме такого засудженого для подальшого відбування призначеного раніше покарання.

Також передбачено зміни до КПК – він доповнюється новою статтею 201 про скасування слідчим суддею за клопотанням прокурора запобіжного заходу підозрюваному або обвинуваченому, якщо уповноважений орган ухвалив рішення обміняти військовополоненого.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це якась хрєнь...
  • Владимир Сухов e5dee246
    Що за маячня ? Яке може бути звільнення від покарання російських солдат, коли всі наші полоненни солдати в Московії осуджени. Чому знова брехня ! Звільнення від покарання не одне и теж що звільнення відбування покарання !
  • Павел Добрыня
    Бардак сплошной, эти твари, сколько людей поубивали, сколько издевались, насиловали, грабили, сколько городов разрушили, а вы им такую привилегию делаете. Это смахивает на то, что ради вас, они никакое наказание совершенно не понесут за их зверства в Украине, вы их просто таким образом покрываете.
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