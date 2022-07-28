Російські окупанти чотири рази обстріляли Бахмут з "Ураганів", троє загиблих, - ОВА

На Донеччині місто Бахмут російські загарбники обстріляли чотири рази з РСЗВ "Ураган", в результаті чого є троє загиблих та троє поранених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Телеграмі.

"Бахмут знову під російським вогнем — сьогодні росіяни обстріляли місто чотири рази з Ураганів. Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено шість багатоквартирних та шість приватних будинків", - написав очільник області.

За його словами, за попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси.

"На місці працюють рятувальники. Щодня росіяни скоюють нові й нові воєнні злочини на Донеччині. За все будуть відповідати!", - наголосив Кириленко.

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