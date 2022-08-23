Опікунів та вихователів можуть позбавляти батьківських прав за відмову від обов’язкової евакуації дітей, - Мінреінтеграції
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відповідну постанову, винесену на розгляд Кабміну Мінсоцполітики, прийняв сьогодні Уряд на своєму засіданні. Долі цих дітей держава доручить більш відповідальним вихователям – вже у безпечних регіонах, куди їх евакуюють.
"Заклади чи вихователів визначатиме Нацсоцслужба – на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про наявність у згаданих районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ініціатором документу, який було підготовлено на виконання рішення засідання Координаційного штабу по обов’язковій евакуації населення Донецької області, виступило Мінреінтеграції.
Як повідомлялось, обов’язкова евакуація з Донеччини наразі триває. З 2 серпня, коли вона розпочалася, до безпечних регіонів вже виїхало близько 10 тис. мирних громадян. Координаційний штаб по евакуації очолює Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.