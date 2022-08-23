"Деградація Росії почалась із захоплення Криму", - Зеленський
Про це глава держави сказав під час саміту Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.
"Деградація Росії почалась із захоплення Криму. Почалась з терору проти кримськотатарського народу - корінного народу Криму. З репресій за релігійною ознакою, які стали чи не найбільш масштабними релігійними гоніннями в Європі у 21 столітті проти кримської мусульманської громади. Були вигнання з окупованого Криму усіх звичайних людей, які казали, що Крим - це Україна, які не боялись захищати українську культуру, українську свободу в Криму. І вбивства, і катування, і принижження, і мародерство... Все це окупанти робили і продовжують робити в Криму. З перших тижнів після його ганебного захоплення", - наголосив президент.
Зеленський наголосив, що масований терор після 24 лютого став логічним завершенням деградації РФ.
"Цієї держави, яку ще не так давно запрошували за стіл з "Великою сімкою", - додав він.