"Деградація Росії почалась із захоплення Криму", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що масований терор після 24 лютого став логічним завершенням деградації РФ.

Про це глава держави сказав під час саміту Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

"Деградація Росії почалась із захоплення Криму. Почалась з терору проти кримськотатарського народу - корінного народу Криму. З репресій за релігійною ознакою, які стали чи не найбільш масштабними релігійними гоніннями в Європі у 21 столітті проти кримської мусульманської громади. Були вигнання з окупованого Криму усіх звичайних людей, які казали, що Крим - це Україна, які не боялись захищати українську культуру, українську свободу в Криму. І вбивства, і катування, і принижження, і мародерство... Все це окупанти робили і продовжують робити в Криму. З перших тижнів після його ганебного захоплення", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що масований терор після 24 лютого став логічним завершенням деградації РФ.

"Цієї держави, яку ще не так давно запрошували за стіл з "Великою сімкою", - додав він.

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