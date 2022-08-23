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Після деокупації Крим разом з усією Україною стане частиною Євросоюзу, - Зеленський

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Тільки Україну хвилює справжня безпека Криму.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час другого саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.

"Крим був і є Україною. Після деокупації разом з усією нашою державою стане частиною Євросоюзу. Паспорт громаднина України буде і паспортом Європейського Союзу. Це колосальні можливості для всіх наших людей, які живуть у Криму", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, дороги Криму будуть дорогами усього європейського континенту, а порти Криму - портами усієї Європи.

"Тільки Україна здатна зв'язати Сімферополь з Берліном, а Ялту з Неаполем. Тільки Україну хвилює справжня безпека Криму, тобто постачання нормальної чистої води, утилізація сміття, правила поводження з відходами, каналізаційними стоками. ... Україна прибере колючий дріт, який закриває шлях звичайним людям до найкращих місцин і незаконні паркани, які просто пошматували узбережжя Криму. Вільний доступ до пляжів, реальний захист заповідних зон та історичних об'єктів, це забезпеить тільки Україна. А не той, хто прийшов захоплювати, щоб красти, принижувати людей", - додав президент.

Читайте: "Деградація Росії почалась із захоплення Криму", - Зеленський

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Роман Пиляшенко #526483
    язиком можна ляпати що завгодно, а коли наріду заходить - то ще і дуже вигідно
  • Urs
    Марафон стає все марафоністєє і антимайданівці *********** на парламентському каналі.
  • Валерий Викторович #508978
    ну да , как сказал арестович - мы про"бали , но не сказал что , а про№бали они страну , в своей мстительной агонии с попередниками и патриотами, а когда нужно было встать на защиту про;банного, они побежали на коленках к тем же патриотам и попередникам с слюнявыми просьбами о помощи и спасении , и 25% пошли защищать Родину , в то время , когда 75% дрыснули за бугор , или остались ждать асвабадителей . И вот теперь, когда помощь запада сделала победу Украины осязаемой , шапито расправляет крылышки и кукарекает о том , что будет , ...........точно так же как они кукарекали про отсутствие ударных группировок перед вторжением, про то как запад нагнетает обстановку, и тд , ..........и одна для всех случаев отмазка - ,, мы не ожидали , мы до последнего надеялись ............,, теперь пиар просто зашкаливает , видосики, речи патриотические , имидж военного лидера - а-ля чегивара , а по сути актеришко вторичного плана , по дикой случайности оказавшийся там , где ему не место . не имеющий ни какого отношения к Украине как к государству , его Украина это поломанный велосипед с торговой маркой ,, украина,,
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